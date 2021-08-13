В Алжире сожгли поджигателя лесов

Жители алжирского города Ларбаа заживо сожгли подозреваемого в поджоге лесов. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на местные информационные агентства.

Жертвой стал 38-летний Джамаль бен Исмаил, которого ранее по данному делу задержала полиция. Мужчина находился в полицейском участке, когда туда ворвалась разгневанная толпа. Мужчину вытащили на улицу, избили, а затем сожгли заживо. Процесс линчевания был заснят на видео. Полицейские пытались остановить самосуд, но у них ничего не получилось.

Родственники погибшего мужчины шокированы случившимся. Они призвали силовиков расследовать данное преступление и «дать чёткий сигнал» того, что убийство не окажется безнаказанным. Прокуратура страны уже начала расследование — участников случившегося ищут.

Больше всего меня удивляет, что они снимали это. <...> Я хочу, чтобы все, кто принимал в этом участие, даже просто равнодушно смотрящие, были наказаны, — заявил родственник покойного.

Он рассказал, что убитый мужчина был добрым человеком, любившим музыку.