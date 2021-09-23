В акваторию Чёрного моря зашли корабли НАТО

Испанское патрульное судно «Райо»Фото: wikipedia.org
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Патрульный корабль ВМС Испании и тральщик ВМС Италии зашли в акваторию Чёрного моря. Силы Черноморского флота РФ взяли под контроль их передвижение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика — искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18:30 23 сентября 2021 года в акваторию Чёрного моря, — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности увеличения числа кораблей стран — членов НАТО в Чёрном море. Это позволит усилить безопасность в регионе, отметил он на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.