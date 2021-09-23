В акваторию Чёрного моря зашли корабли НАТО

Фото: wikipedia.org

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил работу ООН с «супергероем на пенсии». Дипломат в эфире телеканала «Россия 1» отметила, что украинский лидер не понимает, о чём говорит, путает события, даты.

В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН Зеленский сравнил работу данной организации с «супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать». Захарова подчеркнула, что такое мог заявить только человек, не...