В афганском Кандагаре отменили все рейсы из-за ракетного обстрела

Все авиарейсы в аэропорту Кандагара (Афганистан) отменены из-за ракетного обстрела, сообщает Agence France Press в своём Twitter-аккаунте, ссылаясь на руководство аэровокзала.
По данным агентства, по аэропорту
О пострадавших не сообщается. Также не сообщается о том, кто именно совершил обстрел.
Ранее сообщалось, что представляющие «антиправительственные элементы» люди напали на основной комплекс инфраструктуры Организации Объединённых Наций (ООН) в афганском Герате.
На данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.