В афганском Кандагаре отменили все рейсы из-за ракетного обстрела

Все авиарейсы в аэропорту Кандагара (Афганистан) отменены из-за ракетного обстрела, сообщает Agence France Press в своём Twitter-аккаунте, ссылаясь на руководство аэровокзала.

По данным агентства, по аэропорту выпустили три ракеты. Два снаряда повредили взлётно-посадочную полосу, из-за чего были отменены рейсы.

О пострадавших не сообщается. Также не сообщается о том, кто именно совершил обстрел.

Ранее сообщалось, что представляющие «антиправительственные элементы» люди напали на основной комплекс инфраструктуры Организации Объединённых Наций (ООН) в афганском Герате.

На данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.