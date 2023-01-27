В Афганистане потребовали от Путина пересчитать россиян Глава Совета татар Афганистана потребовал от Путина провести повторную перепись населения

Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием провести повторную перепись населения или перепроверить результаты за 2021 год, копия письма была опубликована Telegram-каналом Baza. По словам Надери Татара, после последней переписи количество татар в России сократилось на 600 тысяч человек. Он выразил озабоченность из-за этого факта.

Недавно были оглашены итоги Всероссийской переписи населения 2021 года. По его результатам; число татар в России уменьшилось на 600 тысяч человек. Нам, татарам, очень печально наблюдать этот факт. А мне поступает множество звонков и сообщений из многих зарубежных татарских диаспор. Хочу обратиться от имени всех татар мира и потребовать от исполнителей перепроверить итоги Всероссийской переписи 2021 года или провести ее заново, — написал глава Совета татар Афганистана.

Он отметил, что татары являются самой многочисленной мусульманской нацией в мире и вторым по численности этносом в России, а потому такие результаты вызывают смятение.

Согласно результатам переписи населения России за 2021 год, численность татар в России составила 4,71 млн человек. До этого перепись населения проходила в 2010 году, тогда было записано 5,31 млн татар. Таким образом, их количество сократилось на 11,3%.

Перепись россиян проходила с 15 октября по 20 декабря 2021 года. В Росстате рассказали, что численность населения РФ со времени предыдущей переписи населения выросло более чем на 2 млн и теперь составляет 147,2 млн человек. Заместитель главы Росстата Павел Смелов заявил, что по предварительным подсчетам, «число переписавшихся составило больше 100%».