Стала известна численность России по последней переписи населения

Численность населения РФ на 1 октября 2021 года, по предварительным итогам переписи, составила 147 миллионов человек, сообщил глава Росстата Павел Малков. По его словам, которые приводит РИА Новости, окончательные данные по этому показателю будут опубликованы в мае.

Теперь можно сказать, что по состоянию на 1 октября прошлого года в стране постоянно проживало около 147 миллионов человек, — сказал Малков.

Перепись населения проходила в России с 15 октября по 20 декабря прошлого года. В ней также принял участие президент Владимир Путин. Он зафиксировал информацию о себе на портале госуслуг и призвал граждан последовать его примеру. 14 ноября заместитель главы Росстата Павел Смелов заявил , что, по предварительным подсчётам, «число переписавшихся составило больше 100%».

Павел Малков подтвердил, что Росстат действительно собрал информацию более чем о 100% переписавшихся, пояснив, что данные поступали сразу из четырёх источников — от переписчиков, с портала госуслуг, анкет на режимных объектах и из административных данных. По его словам, часть участников переписи сообщили данные переписчику и одновременно участвовали в переписи на портале госуслуг. Также распространено дублирование переписных листов и случаи, когда родители переписывают прописанных в квартире детей, которые давно съехали.