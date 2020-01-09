https://static.news.ru/photo/e4f257a0-32df-11ea-ab04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

В администрации президента Абхазии прокомментировали события, происходящие в Сухуме.

В ведомстве назвали штурм госучреждения сторонниками оппозиции попыткой государственного переворота.

Власть делает всё от неё зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле, — сообщили «Интерфаксу» в администрации президента Абхазии.

Ранее оппозиционная партия «Айтаира» («Возрождение») призвала главу Абхазии Рауля Хаджимбу покинуть свой пост во избежание «худшего сценария».

Как писал NEWS.ru, участники акции протеста выломали двери в здании администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Организатор акции протеста заявил, что проведение митинга связано с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.