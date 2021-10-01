В Абхазии депутат открыл стрельбу у здания МВД

В ночь с 30 сентября на 1 октября депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства республики.

В ведомстве уточнили , что Ардзинба произвёл 20 выстрелов в воздух. При этом он выкрикивал выражения, содержащие ненормативную лексику. После этого депутат скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

В ходе осмотра места инцидента правоохранители обнаружили и изъяли гильзы калибра 5,45 мм от автомата Калашникова.

Ранее стало известно, что авария на высоковольтной линии стала причиной того, что почти вся Абхазия с населением 240 тысяч человек оказалась без света.