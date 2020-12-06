Ушёл из жизни бывший президент Уругвая Табаре Васкес

https://static.news.ru/photo/ffd66d3e-37b3-11eb-b22e-fa163e074e61_660.jpg Табаре Васкес Фото: Nicolas Celaya/Xinhua/Global Look Press

Бывший уругвайский лидер Табаре Васкес ушёл из жизни. Ему было 80 лет. В августе 2019 года политику поставили диагноз «рак лёгких».

Экс-лидера не стало рано утром 6 декабря 2020 года. Он умер в окружении родственников, пишет газета El País. Покойный руководил страной дважды: с 2005-го по 2010-й и с 2015-го по 2020 год.

Накануне в РФ скончался чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник. Спортсмену было 83 года.

Виктор Понедельник в 1960 году стал победителем первого чемпионата Европы. В финальном матче против команды Югославии (2:1) он забил победный гол. Из того звёздного состава сборной СССР Понедельник умер последним.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, на 72-м году жизни умер народный артист России Борис Плотников. Он скончался от последствий коронавируса. Он известен зрителям по роли доктора Борменталя в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце».