Ушёл из жизни бывший президент Уругвая Табаре Васкес

Бывший уругвайский лидер Табаре Васкес ушёл из жизни. Ему было 80 лет. В августе 2019 года политику поставили диагноз «рак лёгких».
Экс-лидера не стало рано утром 6 декабря 2020 года. Он умер в окружении родственников,
Накануне в РФ скончался чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник. Спортсмену было 83 года.
Виктор Понедельник в 1960 году стал победителем первого чемпионата Европы. В финальном матче против команды Югославии (2:1) он забил победный гол. Из того звёздного состава сборной СССР Понедельник умер последним.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, на 72-м году жизни