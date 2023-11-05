Уругвайский министр со скандалом ушел в отставку из-за наркоторговца Глава МВД Уругвая покинул пост после выдачи паспорта крупному наркоторговцу

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Луис Альберто Хебер

Глава Министерства внутренних дел Уругвая Луис Альберто Хебер покинул пост после громкого скандала с выдачей паспорта крупному наркоторговцу, сообщил Bloomberg. По информации издания, речь идет о беглом преступнике Себастьяне Марсете, который за сутки получил новый паспорт благодаря уругвайским чиновникам.

Отставку Хебера принял президент Уругвая Луис Альберто Локалле спустя четыре дня после ситуации с Марсете. Наркоторговцу, находящемуся в розыске по делу об убийстве парагвайского прокурора, в 2021 году через МИД выдали новый паспорт, когда он находился в заключении в Объединенных Арабских Эмиратах. После этого он беспрепятственно покинул Дубай и до сих пор скрывается.

Об этом случае стало известно общественности после того, как обнародовали аудиозаписи, на которых глава МИД Уругвая Франсиско Бустильо просит заместителя не помогать следствию в установлении обстоятельств ускоренного получения паспорта Марсетом. Министр иностранных дел Уругвая также подал в отставку после скандала. Сообщается, что еще со своих постов ушли замглавы МВД Уругвая Гильермо Масиэля и советник президента по коммуникациям и стратегии Роберто Лафлуфа.

Ранее чиновник Госдепартамента США Джош Пол ушел в отставку из-за решения американских властей направить военную помощь Израилю. Перед уходом он заявил, что 11 лет проработал в бюро ведомства, которое курирует вопросы продажи оружия.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.