https://static.news.ru/photo/fc1c8158-31f9-11ea-91b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменит маршруты рейсов, которые проходят над территорией Ирана.

Авиакомпания изменит маршруты рейсов, ранее проходивших над территорией Ирана. Специалисты авиакомпании сейчас рассчитывают альтернативные маршруты, — сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

В первой половине дня 8 января Air France, казахстанская Air Astana, Malaysia Airlines и Singapore Airlines объявили о прекращении полётов над территорией Ирана и Ирака. Кроме того, «Международные авиалинии Украины» приняли решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Также Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полёты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами «в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов». В S7 Airlines ТАСС заявили, что учтут требования ведомства при планировании своих маршрутов.

Крушение украинского самолёта в Иране

Рано утром 8 января украинский Boeing 737 разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing 737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев формирует группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам могут стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто.