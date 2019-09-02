Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился с пятой до четвёртой категории. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, скорость ветра в настоящее время составляет 250 км/ч.
Дориан — крайне опасный ураган четвёртой категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона. Дориан будет оставаться мощным ураганом на протяжении следующих нескольких дней, — сообщили синоптики.
Как писал News.ru, российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли провели съёмку урагана «Дориан», который обрушился на северную часть Багамских островов. Эти снимки спасатели используют для оценки масштабов бедствия и восстановления коммуникаций. Максимальные порывы ветра ранее достигали 300 км/ч.