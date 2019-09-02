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Консультации по нефтедобыче из нетрадиционных залежей проведут американские специалисты для белорусского предприятия «Белоруснефть». Об этом сообщила пресс-служба нефтедобывающей компании.

Переговоры о двустороннем сотрудничестве с председателем совета директоров консалтинговой компании Miller&Lents Робертом Оберстом проходили в Гомеле. В сообщении указано, что нефтяники из США помогут белорусским коллегам «подобрать ключ к трудноизвлекаемым...