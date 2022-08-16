Исследование: ядерная война уничтожит 5 из 8 млрд населения Перспектива голода, вызванного глобальным потеплением, затмится масштабами голода из-за глобального похолодания после атомных взрывов

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Население Земли сократится на 5 млрд человек в случае, если между Россией и США произойдет конфликт с применением ядерного оружия. При этом непосредственно от его применения погибнет лишь малая доля из этого числа; большинство же умрут от голода, потому что последствия ядерных взрывов сделают планету непригодной для сельского хозяйства на годы вперед. Такие расчеты содержатся в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Food, с которым ознакомился NEWS.ru.

Невиданный многие десятилетия всемирный продовольственный кризис, вызванный наложившимися друг на друга факторами (глобальные изменения климата, пандемия, нарушение поставок зерна с Украины), который обещают нам многие эксперты, не идет ни в какое сравнение с теми последствиями, которые принесёт ядерная война между Россией и США. Население Земли, которое на этой неделе превысило 8 млрд человек, в считаные месяцы сократится до трех миллиардов (столько людей проживало во всем мире в 1960 году), следует из опубликованного в Nature Food отчета десяти экспертов университета Рутгерса (штат Нью-Джерси).

При этом, как прогнозируют исследователи, «легкой смертью» — непосредственно от воздействия ядерного оружия — погибнет «всего» несколько сотен тысяч человек. Подавляющему же большинству жителей постапокалиптического мира предстоит долгая мучительная смерть от голода.

Мы просчитали сценарий, при котором ядерная война между Россией и США продлится одну неделю. Мы также разработали еще пять сценариев, когда к их конфликту на одной из сторон подключатся другие ядерные державы. Но последствия окажутся одинаковы для всех стран, так как радиоактивный пепел будет разнесен ветрами по всему миру, — пишут авторы исследования.

Причины возможного «ядерного голода» очевидны. Это, во-первых, радиоактивное заражение окружающей среды (не опасное для растений, но смертельное для тех, кто их мог бы культивировать, равно как и для пригодных в пищу животных). Во-вторых, это разрушение производственных цепочек — ведь даже локальные в мировом масштабе боевые действия на Украине показали, насколько хрупкой является логистика продовольственных товаров от производителей к потребителям.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Наконец, производство продовольствия даже в незатронутых ядерными ударами регионах мира критически осложнит так называемый эффект ядерной зимы, когда климат одномоментно и резко похолодает из-за загрязнения атмосферы непроницаемыми для солнечных лучей частицами пепла. Такой эффект однажды уже наблюдался безо всякой ядерной войны — после извержения вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году. Его мощность, если оценивать его как мощность ядерного взрыва, составила 800 мегатонн. Оно вызвало глобальные заморозки, которые ощутили на себе за тысячи километров от вулкана, в том числе в Европе и Северной Америке. Тогда в результате двух подряд очень холодных «лет без лета» цены на зерно выросли в десять раз.

Проведенное в Ратгерском университете в США компьютерное моделирование позволило масштабировать последствия извержения Тамборы с добавлением радиационного фактора (отсутствующего при вулканических извержениях). Оно показывает, что «ядерная зима» продлится до десяти лет и принесет с собой не только похолодание, но и сокращение осадков (а те, что будут выпадать, окажутся загрязнены радиоактивным пеплом и сажей). Полагаться на рыболовство тоже будет нельзя по той же причине — радиоактивное загрязнение океана и его обитателей.

Таким образом, конфликт между двумя ядерными державами затронет все страны мира независимо от их политической ориентации, в том числе их союзников и нейтралов. Подсчеты Ратгерского университета показывают, что производство продуктов питания в странах, участвующих в конфликте, при таком сценарии сократится на 90%.

Поскольку большинство стран третьего мира полностью зависят от поставок продовольствия из развитых стран, они останутся без доноров как минимум на десятилетие — более чем достаточный срок, чтобы их население полностью вымерло от голода. Достаточно сказать, что от поставок зерна только с Украины и из России (они вместе занимают 30% мирового рынка зерна) жизненно зависят 36 стран мира.

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Ученые не оставили без внимания возможность ядерного конфликта и между другими державами, арсеналы которых менее разрушительны, чем те, которыми обладают Москва и Вашингтон. К примеру, если ядерными ударами обменяются Индия и Пакистан (обе страны только что отметили 75-летие независимости), то это приведет к гибели «всего» двух миллиардов человек по всему миру. И это при том, что «локальная» ядерная война приведет к общемировому сокращению производства продовольствия только на 7%.

Подобные моделирования, как бы их авторы ни выставляли себя противниками ядерной войны, на деле несут в себе, сознательно или нет, мальтузианское человеконенавистническое дно, сказал NEWS.ru эксперт по продовольственной безопасности Анатолий Тихонов.

Этот доклад подразумевает, что даже если пять миллиардов человек умрет, то еще три останется. И эти три «золотые миллиарда» не просто переживут ядерный апокалипсис, а продолжат жить как ни в чем ни бывало. Это чудовищный просчет, который подразумевает допустимость ядерной войны или даже её полезность как инструмент избавления планеты от пяти миллиардов «нахлебников». В реальности же, радиация и ядерная зима не будут выбирать между чистыми и нечистыми. Произойди такая катастрофа, умрут все. А те, кто все-таки выживет, но это будет намного меньше, чем три миллиарда, позавидуют мертвым. Потому что выживать им придется в мире, который будет непригоден для жизни не год и не два, а десятилетиями — мы видим это по Чернобыльской зоне отчуждения, где произошла авария, намного меньшая по последствиям от применения ядерного оружия, но уже более 35 лет она продолжает быть враждебной для человека. Анатолий Тихонов руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС

Фото: Pierre Berthuel / Le Pictorium/Global Look Press

Впрочем, для некоторых наций апокалипсис может стать реальностью уже сегодня и без какой-то гипотетической ядерной зимы. По данным американского Института мира, нынешним летом 60% стран перешли нижнюю границу продовольственной безопасности (в 2015 году таких было 30%). По данным же Продовольственной программы ООН, в текущем году и без ядерной войны 81 страна с общим населением в 323 млн человек оказывается в «чрезвычайной продовольственной ситуации». В этот список входят все страны «черной» Африки, но не только они, а, например, Перу или Ливан, которые обычно редко упоминаются в контексте дефицита продуктов.

При этом появляются сообщения, что суда с украинским зерном и кукурузой, разблокированные по итогам четырехстороннего (РФ, Украина, Турция, ООН) соглашения в июне, направились вовсе не в порты голодающих стран, а в Европу, Южную Корею, Турцию и Китай, где зерновые используют в качестве кормов на птицефабриках (их перемещение можно проследить с помощью специального трекера). Из всех этих 14 судов только одно зафрахтовано ООН для доставки гуманитарной помощи в голодающие страны.