Умерла египетская правозащитница Наваль ас-Саадави

https://static.news.ru/photo/3224dac6-8a86-11eb-82d9-96000091f725_660.jpg Фото: Фото channel4.com

После продолжительной болезни 21 марта умерла известная египетская правозащитница Наваль ас-Саадави. Ей было 89 лет. Об этом сообщает газета «Аль-Ахрам».

Наваль ас-Саадави — известная в своей стране и за её пределами женщина-врач, психиатр, автор многих книг и статей. Свою жизнь она посвятила борьбе за права женщин в исламском мире. Она выступала за запрет калечащих операций по женскому обрезанию, жертвами которого стали сотни детей и подростков.

Также ас-Саадави стала одной из родоначальниц многих женских правозащитных организаций, в том числе Ассоциации солидарности арабских женщин, которую сама возглавляла долгие годы, а также Арабской ассоциации прав человека.

Кроме того, ас-Саадави работала в медицинских журналах, занимала должность генерального директора департамента санитарного просвещения Минздрава Египта и стала основательницей Ассоциации санитарного просвещения и Ассоциации египетских женщин-писательниц.

За свою деятельность Наваль ас-Саадави была удостоена многих международных премий и почётных званий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Нидерландах скончался создавший компакт-диск и плёнку для кассет голландский инженер Лодевейк Оттенс.