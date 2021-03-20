Умерла египетская правозащитница Наваль ас-Саадави

После продолжительной болезни 21 марта умерла известная египетская правозащитница Наваль ас-Саадави. Ей было 89 лет. Об этом сообщает газета «Аль-Ахрам».
Наваль ас-Саадави — известная в своей стране и за её пределами женщина-врач, психиатр, автор многих книг и статей. Свою жизнь она
Также ас-Саадави стала одной из родоначальниц многих женских правозащитных организаций, в том числе Ассоциации солидарности арабских женщин, которую сама возглавляла долгие годы, а также Арабской ассоциации прав человека.
Кроме того, ас-Саадави работала в медицинских журналах, занимала должность генерального директора департамента санитарного просвещения Минздрава Египта и стала основательницей Ассоциации санитарного просвещения и Ассоциации египетских женщин-писательниц.
За свою деятельность Наваль ас-Саадави была удостоена многих международных премий и почётных званий.
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