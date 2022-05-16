Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион В Нью-Йорке умер митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал)

Иларион (Капрал) / Фото Sonechko90/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) скончался в Нью-Йорке. Он умер на 78-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Берлинскую и Германскую епархию РПЦЗ.

Сегодня на 78-м году жизни в Нью-Йорке отошёл ко Господу первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион. Вечная память. Просим молитв о новопреставленном митрополите Иларионе, — цитирует агентство епархию.

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