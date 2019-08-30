На 1 сентября намечены региональные выборы в восточных федеральных землях Германии Бранденбурге и Саксонии. Это событие задолго до начала осени начало обсуждаться в мировых СМИ, потому что опросы показали: большинство местных жителей собираются голосовать за ультраправую партию (АдГ). Если настроения избирателей не изменятся, АдГ впервые займёт первое место на земельных выборах. Эксперт-германист и депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» объяснили News.ru, почему восток ФРГ отворачивается от канцлера Ангелы Меркель.

Согласно недавнему опросу компании Forsa, проведённому для местной газеты Märkische Allgemeine, «Альтернатива для Германии» на выборах 1 сентября в Бранденбурге набирает 21% голосов и занимает первое место. Вслед за ней идёт Христианско-демократический союз (ХДС) с 18% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 17%.

Ангела Меркель Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Результаты опросов в Саксонии колеблются, отдавая победу то АдГ, то христианским демократам. Одно из последних исследований настроений избирателей свидетельствует, что там выиграет ХДС с результатом 28%, а крайне правые останутся на втором месте — с 25%.

Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Антон Фризен в эксклюзивном комментарии News.ru раскрыл секрет популярности своей партии на востоке страны. По его мнению, избиратели в этих землях более критично настроены по отношению к миграционной политике Меркель, правительству в целом и традиционным СМИ, которые, как они считают, замалчивают проблемы в стране.

Многие (в восточной Германии — News.ru) ещё хорошо помнят, как в 1989 году они — в Лейпциге и других городах — свергли авторитарный режим ненасильственными средствами, массовыми демонстрациями. Кроме того, на востоке Германии избиратели не так связаны принадлежностью к политическим партиям, как на западе. Они чаще готовы дать шанс новым политическим силам. Не стоит забывать и о социальном вопросе — на востоке пенсии ниже, много плохо оплачиваемых рабочих мест. Мы, АдГ — за социальную справедливость — за равноправие по пенсиям, за хорошо оплачиваемые, достойные рабочие места. Антон Фризен депутат Бундестага

Депутат добавил, что, по прогнозам, АдГ может победить не только в Саксонии и Бранденбурге, но и в Тюрингии, где выборы должны состояться в октябре.

Хотя в восточной части ФРГ мигрантов и беженцев живёт меньше, чем в западной, местные жители настроены к ним более враждебно. Опрос института Civey, проведённый для журнала Spiegel, показал, что миграционные проблемы для саксонских избирателей важнее всего. Именно в саксонском городе Хемниц год назад разразились массовые протесты против мигрантов. Поводом послужило резонансное убийство местного жителя, совершённое двумя беженцами из Сирии и Ирака. Сириец в конце августа этого года получил 9,5 лет тюрьмы за убийство, а иракца Интерпол разыскивает до сих пор.

Члены «Альтернативы для Германии» активно участвовали в демонстрациях в Хемнице год назад, специально приезжая в саксонский город с других концов страны. Антииммиграционная тема — одна из ключевых в её программе, поэтому взрыв общественного недовольства в Хемнице увеличил политический капитал ультраправых.

В год 30-летнего юбилея падения берлинской стены АдГ использует отсылки к этому событию, проводя аналогии с коммунистическим режимом и правительством Меркель. Главная оппозиционная партия Германии призывает покончить с правлением засидевшейся на своём посту фрау канцлер, как было покончено в своё время с просоветским руководством ГДР.

Руководитель Центра германских исследований и заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с News.ru усомнился, что АдГ удастся сформировать коалицию с другими партиями в случае победы на выборах в Бранденбурге и Саксонии, так как оппоненты отказываются с ней сотрудничать. Скорее всего, коалиция будет сформирована из партий ХДС, СДПГ и «Зелёных», поэтому расклад сил в земельных парламентах будет зависеть от набранных ими процентов голосов. Однако рекордная поддержка «Альтернативы для Германии» говорит о росте недовольства политикой Берлина в регионах. В восточной Германии это касается в том числе и антироссийских санкций.

Все восточные федеральные земли выступают достаточно жёстко против антироссийских санкций. Они считают, что ограничения неэффективны и их надо отменять. Хотя убытки от российских контрсанкций были частично компенсированы, российский рынок для немецких сельхозпроизводителей остаётся закрытым, это означает потерю рабочих мест. Владислав Белов руководитель Центра германских исследований и заместитель директора Института Европы РАН

Владислав Белов подчеркнул, что это не единственная причина недовольства немцев федеральным правительством, и поддержка ультраправых растёт по всей стране. Однако в восточной Германии протестный потенциал был изначально больше. По данным агентства AFP, средняя месячная зарплата на востоке ниже, чем на западе на €533, а уровень безработицы выше на два процента. Объединение Германии и переход на рыночную экономику больно ударил по рабочим востока. Спустя два года после того, как ГДР перестала существовать, производство на её бывшей территории упало на 73%. Хотя с тех пор ситуация выровнялась, бывшая ГДР так и не догнала западную соседку по экономическим показателям.