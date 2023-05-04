Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

В Киеве в ночь на четверг, 4 мая, прогремел взрыв. Об этом сообщает украиское издание «Страна». При этом никаких подробностей инцидента не приводится.

Также сообщается, что в настоящее время в городе действует режим воздушной тревоги.

В свою очередь издание «Общественное» сообщило о трех взрывах, которые в ночь на четверг прозвучали в Одессе. В регионе также действует режим воздушной тревоги.

По данным украинского официального ресурса по оповещению населения, в ночь с 3 на 4 мая воздушная тревога была объявлена в девяти областях страны. Помимо Одесской и Киевской, это Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В свою очередь, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели два взрыва, после чего в значительной части города пропал свет.

Глава Киевской военной горадминистрации Сергей Попко ранее рассказал, что в ночь на 28 апреля Киев подвергся многочисленным обстрелам. По его словам, город обстреливали с самолетов. Он уточнил, что всего в столице было сбито 11 крылатых ракет и два беспилотника. Пострадавших нет.

Кроме того, в Киеве, а также в 16 восточных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога.