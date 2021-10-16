Украинский военный назвал два условия силового возвращения Донбасса

Украинские власти могли бы обратиться к силовому возврату Донбасса под киевский контроль, если бы не осталось дипломатических возможностей и при уверенности избежания больших жертв при военной операции, заявил «Главреду» военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, переходить к подобному варианту решения конфликта можно было бы при отсутствии каких-либо иных дипломатических способов. Кроме того, Киев должен быть полностью уверен, что способен вернуть эти территории с минимальными потерями.

Как только Украина подписала позорный капитулянтский «Минск», первое, что должен был сделать президент – поставить задачу о разработке военной операции по возвращению наших территорий. После чего армия должна была готовиться ежедневно с утра до ночи к этой операции, — сказал Жданов.

Он подчеркнул, что сейчас говорить о военном решении вопроса уже поздно, поскольку такие меры имели смысл после подписания Минских соглашений и добавил, что такие подобные угрозы со стороны украинских политиков являются не более чем популизмом, поскольку, по его словам, на Украине нет государственных деятелей, способных отстаивать суверенитет государства военным путём.

Выстоит ли Украина в прямой открытой войне с Россией, если та задействует все силы и средства, какие у нее есть? Выстоит. Причём даже если Россия задействует авиацию и нанесет ракетные удары. Да, в этом случае мы понесем больше потери. Однако мотивация бороться у нас гораздо выше, нежели у России – там мотивация, особенно сейчас, минимальная, — считает бывший украинский военный.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Киев не прекратит войну в Донбассе. В связи с этим, по его словам, лучшим выходом в данной ситуации была бы ликвидация Украины как государства, передаёт «Украина.ру».