Украинский суд заочно арестовал сына Януковича

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Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал сына экс-президента страны Виктора Януковича Александра, сообщает пресс-служба суда. Его обвиняют по делу о присвоении и отмывании средств.

Тринадцатого октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого, — говорится в сообщении.

Максимальная санкция по этим обвинениям предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.

Национальное антикоррупционное бюро Украины запросило заочный арест Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном захвате резиденции «Межигорье» путём злоупотребления служебным положением. Данное уголовное дело расследуется с 2019 года. Материалы дела насчитывают более 1,5 тысячи томов.

Ранее сообщалось, что суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в виде содержания под стражей по делу о резиденции «Межигорье». Политик также обвиняется по статьям об отмывании денег.