«Миротворец» добавил в базу 12-летнюю девочку из Луганска

12-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Её обвинили в распространении фейковой информации о ситуации в Донбассе, а также в участии в писательских конкурсах на территории России.

Жертва психологического насилия и российско-террористической пропаганды. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, — даёт сайт характеристику девочке.

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта по Донбассу Родион Мирошник прокомментировал РИА Новости добавление ребёнка в список «Миротворца».

Украина внесла на «Миротворец» ещё одного «врага» — 12-летнюю писательницу и драматурга Фаину Савенкову из ЛНР. Фаина — автор целого ряда рассказов, пьес и эссе. Она — как обычный ребёнок — пишет о том, что видит, — заявил он.

Отмечается, ранее Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в нем она призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.

Мирошник пояснил, что девочку обвиняют в «распространении фейков и собственных домыслов» а также участии в писательских конкурсах в России. Отмечается, что ранее Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в нём она призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. Там размещается информация о людях, которые якобы имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают «агрессию» против Украины.

Ранее сообщалось, что украинский сайт «Миротворец» поглумился над смертью российского кинорежиссёра Владимира Меньшова. Культурный деятель поддерживал присоединение Крыма.