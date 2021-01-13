Украинский мэр возмутил горожан нелепыми шутками об утопленнике

https://static.news.ru/photo/c2c288d0-55f2-11eb-8ca8-fa163e074e61_660.jpg Руслан Марцинкив Фото: martsinkiv.if.ua

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив возмутил горожан странными шутками о возможной смерти одного из них. Во время заседания, где чиновники обсуждали поиски тела мужчины, который утонул в одном из прудов несколько дней назад, глава города решил проявить чувство юмора.

Марцинкив заявил, что пропавший, наверное, «уже поплавал и пошёл домой». Чиновники захихикали.

Да всплывёт сам, — заявил градоначальник.

Видео с заседания было опубликовано в соцсетях. В комментариях к нему содержится масса возмущённых откликов. Люди не стесняются в выражениях в адрес мэра и его подчинённых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава администрации города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога потребовал, чтобы сотрудницы горсовета зарегистрировались в соцсети TikTok. Речь, в частности, идёт о начальнице управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодёжи Ольге Сокульской.