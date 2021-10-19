Украинский генерал призвал для борьбы с РФ внедрить «нетрадиционное» оружие

Противостояние России требует оснащения армии Украины «нетрадиционным» оружием. Также следует уделить внимание новым разработкам, заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью порталу Comments.ua.

Офицер подчеркнул , что Россия считается мощнейшим военным государством.

Мы не можем выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов — вертолётов, самолётов, живой силы. У них есть ракетное вооружение, а мы своё только создаём. Не говоря о флоте и ядерном оружии, — посетовал Романенко.

Он добавил, что при президенте Владимире Путине Россия активно укрепляла свою обороноспособность. Сейчас удельный вес её современного вооружения в разных видах войск составляет 65–75%, а на Украине — только 15–20%.

Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения, — отметил генерал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские власти могли бы обратиться к силовому возврату Донбасса под киевский контроль, если бы не осталось дипломатических возможностей и при уверенности избежания больших жертв при военной операции, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, Киев должен быть полностью уверен, что способен вернуть эти территории с минимальными потерями.