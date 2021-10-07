Украинский дипломат в ООН назвал всех российских журналистов террористами

Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов оскорбил всех российских журналистов, назвав их террористами. Об этом он прямо заявил корреспонденту РИА Новости, оказавшись отвечать на вопросы.

После одного из заседаний корреспондент агентства подошёл к главе департамента, чтобы задать вопрос, и представился. Лакомов вернул визитку журналисту и наотрез отказался отвечать на вопросы.

Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами, — заявил украинский дипломат.

Однако он ответил на вопрос, считает ли он все российские СМИ террористами. По его словам все они «пропагандистские террористы».

Он добавил, что российские СМИ якобы «обучены не тому, чтобы сообщать людям правду». При следующей попытке задать вопрос дипломат просто ретировался.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Трускавце, что обсуждает с Европейским союзом вопрос создания международного телеканала, на котором будут рассказывать «о борьбе с российской дезинформацией». По словам украинского лидера, её народ Украины ведёт уже не один год.