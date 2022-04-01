Украинских беженцев разместят на круизном лайнере в Роттердаме

Американская круизная компания Holland America Line заявила, что разместит 1,5 тысячи беженцев с Украины на одном из своих круизных лайнеров в Роттердаме. Корабль Volendam будет стоять в порту Роттердама в течение трёх месяцев. Отмечается, что люди будут проживать в частных каютах, их обеспечат горячим питанием, а также доступом к фитнес-залам, сообщается на официальном сайте компании.

Круизный лайнер Volendam будет использован для размещения украинских беженцев. Корабль станет временным домом для 1,5 тысячи украинцев, — сказано в пресс-релизе.

Представители Holland America Line добавили, что люди будут обеспечены «необходимыми вещами», а вместе с беженцами на борту будут находиться 650 членов экипажа.

Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола ранее пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам. Она также пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также военной помощи Киеву.