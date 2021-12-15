Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) провели учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений вблизи Крыма, сообщается на официальном сайте Минобороны страны. В ведомстве отметили, что военные «за считанные минуты заняли определённые позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений».

Несколько подразделений одновременно отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом на южном направлении. Сейчас идут учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на границе с Крымом, — говорится в заявлении ведомства.

Как отметил командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, военнослужащие должны были совместными силами отразить «попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении». По его словам, военные работали в штатном режиме, спокойной и уверенно.

Ранее сообщалось, что Наев попросил у США практической военной помощи в ходе переговоров с атташе по вопросам обороны при американском посольстве полковником Британи Стюарт. Наев заявил, что командование Объединённых сил ВСУ высоко ценит стратегические отношения с США и помощь в противодействии российской агрессии. В свою очередь Стюарт отметила готовность американской стороны к продолжению оказания поддержки и практической помощи Украине по защите территориальной целостности.