Украинские военные обстреляли российское грузовое судно в Азовском море

Украинские военные открыли огонь по российскому гражданскому судну «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пп. «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК.

По данным следствия, 12 марта 2022 года украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну «Сормовский 3064», — говорится в сообщении.

В момент обстрела корабль находился на расстоянии 12 км к северу от с. Шабельское Щербиновского района Краснодарского края. Судно следовало из греческого порта в морской порт Таганрога.

Снаряд попал в каюту старшего помощника капитана, в результате чего произошло возгорание. О пострадавших не сообщается. Экипажу удалось потушить пожар, после чего судно покинуло зону поражения.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе бойцы украинских нацбатальонов стреляют в мирных жителей, которые пытаются покинуть дома. По его словам, люди вынуждены прятаться в подвалах. Кроме того, он заявил, что военные разворачивают огневые точки в домах с надписями «Не стреляйте — здесь дети!».

Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий до этого заявил о готовности лично обстреливать российские гуманитарные конвои. По его словам, ни один транспорт со стороны РФ не заедет в его область.