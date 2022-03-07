Украинский губернатор заявил о готовности обстреливать гумконвои из России

Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий заявил о том, что готов лично обстреливать российские гуманитарные конвои. По его словам, ни один транспорт со стороны РФ не заедет в его область, пишет MK.ru.

Он заявил, что подразделения территориальной обороны будут воспринимать эту помощь «крайне негативно» в свете последних событий и откроют огонь. Предполагается, что речь идёт о физическом уничтожении самих автомобилей конвоя и находящихся в них вещах для пострадавших.

Не будет никакого транспорта, который будет заезжать со стороны РФ, — подчеркнул он.

Кроме того, Живицкий выразил уверенность в том, что на самом деле никаких украинских беженцев и пострадавших в результате боевых действий нет. По его словам, украинцы никогда не будут эвакуироваться в Россию.

Ранее замглавы МЧС России Анатолий Супруновский рассказал, что более 127 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России. Руководство ДНР и ЛНР сообщало об эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.

Вчера днём представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил о том, что украинские военные закрыли проход по гуманитарным коридорам жителям Волновахи и Мариуполя. Согласно его информации, непосредственно вблизи мест сбора ведутся бои.

О «небольших положительных сдвигах» по улучшению логистики гуманитарных коридоров заявил после переговоров с российской стороной в Белоруссии советник президента Украины Михаил Подоляк. Он обещал внести изменения в их организацию, что предоставит возможность эффективного оказания помощи населению.