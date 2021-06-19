Украина провела военные учения в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/097f7106-d1c3-11eb-9252-96000091f725_660.jpg Фото: navy.mil.gov.ua/facebook.com

Военно-морские силы Украины провели тактические учения в Чёрном море с привлечением морской пехоты и авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.

Военно-морские силы Вооружённых сил Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечён дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация Воздушных сил, — говорится в сообщении.

В каком именно районе моря проводились учения, не уточняется. В ведомстве пояснили, что учения проходили в несколько этапов.

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