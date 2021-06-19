16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Украина провела военные учения в Чёрном море

15:26, 20 июня 2021
Фото: navy.mil.gov.ua/facebook.com

Военно-морские силы Украины провели тактические учения в Чёрном море с привлечением морской пехоты и авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.

Военно-морские силы Вооружённых сил Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечён дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация Воздушных сил, — говорится в сообщении.

В каком именно районе моря проводились учения, не уточняется. В ведомстве пояснили, что учения проходили в несколько этапов.

Ранее концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE показали на Украине. Кадры, на которых он ракетами «уничтожает» дрон, похожий на российский (БПЛА) «Орион», и боевой танк Т-90 показали в Сети.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео