Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Сумах Украинское издание «Страна.ua»: взрывы прозвучали в Днепре и Сумах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о том, что в Днепре и Сумах были зафиксированы взрывы. Также появилась информация о взрывах в Херсоне.

Сообщают о взрывах в Днепре и в Сумах, — говорится в сообщении издания.

Чуть ранее СМИ сообщило о взрывах в пригороде Херсона и непосредственно в городе.

Ранее стало известно, что в Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги прозвучал на территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем Киева. Кроме того, СМИ сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области.

В конце предыдущей недели украинские издания сообщали о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге, а также в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.