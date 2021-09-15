Украинские политики подрались в студии из-за слов о войне в Донбассе

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и лидер запрещённой в России украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий подрались после прямого эфира. Политики не сошлись во взглядах на антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе, сообщается в Telegram-канале издания «Инсайдер UA».

Инцидент произошёл в гримёрке телеканала «Украина 24». Оба политика были гостями программы, в ходе которой между ними возник словесный спор, по итогам которого представитель Зеленского получил пощёчину.

Арестовичу припомнили, что в 2017 году он оскорбил украинских добровольцев и отказался извиняться за слова о том, что АТО — это «курорт для мальчиков» и «пионерский лагерь для отдыха настоящих казаков». Билецкий назвал его клоуном, а в ответ Арестович заявил о связях националиста и его погибших соратников с криминалом, а также назвал оппонента «чёртом» и убийцей и намекнул о возможной причастности его товарища к смерти журналиста Павла Шеремета.

Билецкий не выдержал, ударил оппонента и предложил решить вопрос «по-мужски». Отмечается, что Арестович спешно убежал из студии через чёрный ход.

Ранее стало известно, что Арестович назвал свою идею о переименовании Украины в Русь-Украину полушуткой и своим личным мнением. Это отнюдь не официальная позиция Киева, уточнил он. По словам Арестовича, идея якобы родилась в полушутливом разговоре двух людей, симпатизирующих друг другу.