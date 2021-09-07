Помощник Зеленского высказался насчёт переименования Украины

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал переименование Украины в Русь-Украину полушуткой и своим личным мнением. Это отнюдь не официальная позиция Киева, уточнил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Мы просто с [журналистом Романом. — NEWS.ru] Цимбалюком разговаривали, он спросил: «А почему президент пять раз упомянул Русь-Украину в двух последних речах и государственный праздник установил?». Я ответил, что, наверное, это важно, я считаю, что это важно. Я бы вообще переименовал, — заявил помощник Зеленского.

По словам Арестовича, это был якобы полушутливый разговор двух людей , симпатизирующих друг другу. Повод — помощник президента сообщил журналисту, что над этим якобы «сейчас работают».

Ранее сообщалось, что озвученная в Киеве идея о переименовании страны в Русь-Украину была «троллингом» России. Об этом заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.