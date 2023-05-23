Украине предрекли судьбу Афганистана Yeni Safak: США намерены превратить Украину во «второй Афганистан», затягивая конфликт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США намерены превратить Украину во «второй Афганистан», затягивая конфликт, считает обозреватель турецкой газеты Yeni Safak Абдулла Мурадоглу. По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена готовится к тому, что военные действия могут идти еще несколько лет или десятилетий по аналогии с Корейской войной.

США ведут затяжную «войну чужими руками» с Россией на Украине. Словом, США надеются, что Украина станет для России «вторым Афганистаном», — говорится в материале.

Обозреватель считает, что подобный «корейский» сценарий для Вашингтона является предпочтительным, а не вынужденным, поскольку с начала конфликта США и Великобритания «срывали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров». Мурадоглу указал на то, что американская сторона отвернулась от инициатив Китая.

Обозреватель считает, что вышеуказанные факты говорят о том, что Вашингтон развязал прокси-войну с Россией на Украине. Целью этого шага стало максимальное ослабление РФ, подытожил обозреватель.

Ранее обозреватель The Hill Брэд Дресс заявил, что военная поддержка и финансовая помощь, которую США оказывают Украине могут прекратиться на неопределенный срок из-за отсутствия решения американских властей по госдолгу. По информации журналиста, по этой причине был отложен следующий раунд финансирования Киева.