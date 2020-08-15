Украина закрыла вопрос с россиянами, задержанными под Минском

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что передача Киеву бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных под Минском, стала невозможной после того, как 14 августа Белоруссия вернула их в Россию.
По словам дипломата, вопрос закрыт из-за российских паспортов 32 задержанных,
Мы с самого начала не исключали возможности того, что лидер Белоруссии будет разыгрывать этот вопрос и будет использовать [задержанных] в качестве какой-то разменной карты в первую очередь с РФ. И теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны, — указал Енин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне, задержанные в санатории под Минском за несколько дней до президентских выборов в Белоруссии, возвращены в РФ. Как сообщает Генпрокуратура РФ, это произошло в рамках Минской конвенции о правовой помощи в соответствии с ходатайством генерального прокурора Игоря Краснова. Уточняется, что России переданы 32 человека, один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.
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