Украина захотела развернуть на своей территории подразделения ПВО США

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников выступил за развёртывание на территории страны подразделений ПВО США, сообщает ТАСС.

Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь — за счёт развертывания сил ПВО, даже путём размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет, — сказал Резников.

Украинский политик находится с визитом в США. Он провёл встречу с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом. Резников рассказал, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в Крыму. По его словам, Москва «полностью изменила баланс в Чёрном море и оккупировала Азовское море».

Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развёртыванию там ядерного оружия, — обеспокоился политик.

Резников также затронул тему «Северного потока — 2». Он считает, что Запад должен не допустить его запуска, а также усилить санкции против компаний, которые задействованы в этом проекте.

В декабре 2020 года стало известно, что США поставили на Украину военную продукцию на рекордную сумму — $510,6 млн. В предыдущие годы эти траты были значительно меньше: $272,5 млн — в 2019 году, $250,8 млн — в 2018 году, $207,7 млн — в 2017-м и $226,6 млн — в 2016 году.