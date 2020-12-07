США продали Украине вооружения на полмиллиарда долларов

https://static.news.ru/photo/3e75d42a-392c-11eb-9a8a-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Pavlo_bagmut/Global Look Press

В 2020 году США поставили на Украину военную продукцию на рекордную сумму — $510,6 млн. В предыдущие годы эти траты были значительно меньше: $272,5 млн — в 2019 году, $250,8 млн — в 2018 году, $207,7 млн — в 2017-м и $226,6 млн — в 2016 году.

Военные поставки производились в соответствии с американской программой продажи вооружения и военной техники вооружённым силам иностранных государств (FMS), — цитирует РИА Новости данные Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при Минобороны США.

Помимо Украины американское вооружение поставлялось во многие европейские, латиноамериканские, азиатские и африканские государства, а также в различные организации. Так, сумма поставок Литве составила более $136,5 млн, Латвии — около $38,2 млн, Эстонии — $610,3 тыс. Больше всего в этом году США предоставили техники и вооружений Тайваню — на $11,8 млрд и Польше — на $4,7 млрд.

Как писал NEWS.ru, доля российских компаний в мировом топ-25 по продажам вооружений за год сократилась с 8,6% до 3,9%. Из трёх российских фирм в списке осталось только две. Из списка лидеров вышла Объединённая авиастроительная корпорация, чьи доходы по продажам сократились на $1,3 млрд. Место в топ-25 сохранили российские «Алмаз-Антей» и Объединённая судостроительная корпорация, но и их доходы совокупно уменьшились на $634 млн.

В целом в 2019 году объём продаж вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим годом и составил $361 млрд. Крупнейшими военно-промышленными компаниями на планете стали находящиеся в США Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.