Украина рассказала про затраты на военные нужды за время спецоперации Reuters: Минфин Украины озвучил сумму затрат на военные нужды за время спецоперации

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Министерство финансов Украины направило 8,3 миллиарда долларов на военные нужны с момента начала специальной операции России в стране, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письменное заявление главы ведомства Сергея Марченко. Отмечается, что средства были потрачены для приобретения различных видов вооружений, ремонта боевой техники. Отдельно были выделены деньги для оказания помощи временно перемещённым лицам, которых в стране, по официальной статистике, насчитывается около 2,7 миллиона.

Если не учитывать иностранную помощь, то мы в настоящее время оцениваем налоговые поступления в мае и июне на уровне 45-50% от ранее запланированного, — рассказал Марченко агентству.

Он добавил, что экономическая поддержка Украины из-за рубежа составила 2 миллиарда долларов.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее заявил, что киевские власти готовят новые провокации на территории Украины с применением химического и биологического оружия. Дипломат добавил, что в Кремле располагают сведениями о проведений этих планов по «сирийскому сценарию». В качестве подтверждения представитель России указал на запросы украинского руководства о поставках средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов.