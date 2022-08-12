Украина призвала США ввести санкции против всех российских частных банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев попросил Вашингтон ввести санкции в отношении всех российских частных банков, заявила посол Украины в США Оксана Макарова, слова которой приводит агентство Bloomderg. Дипломат заявила, что данная мера столь же важна, как и помощь оружием.

Украина призывает администрацию президента Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков, — говорится в публикации.

Как уточнила Макарова, украинские власти хотели бы, чтобы Вашингтон вносил в свои санкционные списки по несколько российских банков еженедельно. Соответствующий запрос дипломат передала в Минфин США.

Она добавила, что любой российский банк является законной целью для санкций. По ее словам, все они участвуют в финансировании спецоперации на Украине. Введение ограничений против кредитных организаций лишит РФ возможности продолжать боевые действия.

Ранее сообщалось, что ЕС в очередной раз расширил санкции в отношении России. Под ограничения попали 57 физических и юридических лиц, в том числе Сбербанк. В кредитной организации заверили, что продолжают работать в штатном режиме, а отключение от SWIFT не меняет ситуацию в международных расчётах: внутрироссийские операции будут проводиться в стандартном режиме.