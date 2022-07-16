Украина пригрозила западным банкам исками из-за российской нефти

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Украинское правительство потребовало от банков США и Европы разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью. Иначе страна грозит подать иски в Международный уголовный суд, пишет Financial Times.

Издание ссылается на советника президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, который сообщил, что направил такие письма главам банка JPMorgan Chase Джеймсу Даймону и британской финансовой группы HSBC Ноэлю Куину. Письма содержат требование прекратить финансирование компаний, которые перевозят и торгуют российской нефтью, а также продать свои доли в российских нефтегазовых компаниях — «Газпроме» и «Роснефти».

При этом советник украинского президента обвинил банкиров в «военных преступлениях». В интервью газете Устенко заявил, что украинский Минюст намерен подать иски против указанных банков в МУС после завершения нынешнего конфликта, а украинские спецслужбы уже собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российские нефтегазовые компании.

С моей точки зрения, они (банки) совершают военные преступления, потому что они помогают режиму [президента России Владимира] Путина этим особенным образом и поддерживают режим, — сообщил советник Зеленского.

Газета в этой связи отмечает, что Международный уголовный суд не может расследовать или привлекать правительства и корпорации, но может сделать это в отношении физлиц — представителей структур.

В письме JPMorgan Chase советник Зеленского раскритиковал распространенный в начале июля доклад аналитиков, которые предупредили, что в случае сокращения Россией добычи нефти цены на сырьё могут взлететь до 380 за баррель. Устенко назвал эту аналитику «нагнетающей страх и основанной на анализе плохого качества», а также пожаловался, что ситуация на Украине, согласно докладу, названа всего лишь «кризисом».

В ответ JPMorgan Chase заверил, что играет активную роль в применении антироссийских санкций, а Citigroup и Credit Agricole подтвердили свои прежние заявления о сворачивании деятельности в России.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что в Вашингтоне будут приветствовать, если состоятся переговоры между Россией и Украиной. По его словам, Москва может сделать это «в любой день».