https://static.news.ru/photo/e3bbd912-32dd-11ea-b846-fa163e074e61_660.jpg Стефан Лёвен и Владимир Зеленский Фото: Миколь Лазаренка/president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном обсудил крушение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) недалеко от аэропорта Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки семьям 10 погибших шведских граждан. В сообщении администрации украинского лидера указано, что президент «пригласил Швецию присоединиться к расследованию».

Он также заверил своего коллегу о готовности Киева максимально участвовать в расследовании и сообщил, что накануне в Иран прилетели украинские эксперты, которые подключатся к работе над установлением причин трагедии, передаёт «Интерфакс-Украина».

Все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы с нашей стороны прилагаются полностью. И мы готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Главное — это узнать правду, — сказал Зеленский.

Boeing 737 украинской авиакомпании, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Основными версиями произошедшего, по информации украинской стороны, стали поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 поданных Швеции, четверо граждан Афганистана, три гражданина ФРГ и трое подданных Великобритании.

Как писал NEWS.ru, украинская комиссия по крушению самолёта в Тегеране обсуждает с иранской стороной вопрос выезда для поиска обломков российской ракеты ЗРК «Тор», которой, как предполагает Киев, борт мог быть сбит.