Украина почти создала систему нацбезопасности по стандартам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние два года страна практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран НАТО. Об этом сообщил офис главы государства по итогам встречи главы государства с генеральным секретарём Альянса Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке.

Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны, — говорится в сообщении.

Зеленский сообщил Столтенбергу о ходе выполнения Киевом годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО. По данным офиса главы государства, Зеленский выразил надежду, что страны — члены НАТО смогут определить для Украины «исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и „маркеры“, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с альянсом».

Военная политика Украины реализуется по нескольким основным направлениям, в том числе по обеспечению «отпора и сдерживания вооружённой агрессии России, восстановлению суверенитета страны, её территориальной целостности и предотвращению военных конфликтов с любыми иностранными государствами».

Также военная политика нацелена на внедрение в силах обороны передового опыта и принципов и стандартов стран — членов НАТО, участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Альянсе с будущим внедрением в евро-атлантические структуры.

Ранее сообщалось, что обнародовать план трансформации Украины, который Зеленский презентовал в США, требует от властей партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».