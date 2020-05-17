Украина передала Грузии террориста «Исламского государства»

https://static.news.ru/photo/b9a47a2a-9837-11ea-9b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: sssgeo/facebook.com

Власти Украины экстрадировали в Грузию Цезаря Тохосашвили по прозвищу Аль Бара Шишани. Он обвиняется в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

На основе информации, добытой Службой госбезопасности Грузии и межведомственного сотрудничества, Служба безопасности Украины задержала Тохосашвили в Киеве 12 ноября 2019 года по обвинению в участии в террористической организации, — говорится в сообщении пресс-службы Службы госбезопасности Грузии (СГБ).

По данным грузинских спецслужб, мужчина уехал в Сирию в 2015 году, где примкнул к террористам. Следствие считает, что он связан с Тарханом Батирашвили (Абу Умар аш-Шишани), которого называют военным министром «Исламского государства».

NEWS.ru писал, что в Сирии боевики «Исламского государства» сбежали из тюрьмы в провинции Хасеке. Она находилась под контролем арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF).