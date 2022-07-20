Украина назвала три порта, через которые будет вывозить зерно Депутат Рады Умеров назвал три порта, из которых будут вывозить украинское зерно

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Экспорт зерна Украина намерена осуществлять через три морских порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Такое заявление сделал депутат Верховной рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров. Он назвал это временной мерой, и в будущем киевские власти намерены расширить этот список. Украина уже разработала безопасные морские пути, по которым будут везти зерно, цитирует его слова РИА Новости.

Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут следовать этим рекомендациям, могут заходить к нам, — сказал Умеров.

Безопасность всех маршрутов и поставок будет отслеживать мониторинговая группа ООН. Она разместится в Стамбуле и будет следить, чтобы под видом зерна не ввозилось и не вывозилось оружие. Но российских судов в акватории Украины не будет, даже под эгидой ООН, заявил депутат.

Владимир Путин ранее заявил, что если Запад хочет улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, то санкции с экспорта российского зерна должны быть сняты. Глава государства отметил, что ограничения на поставки российских удобрений фактически сняты. Он выразил надежду на то, что это также произойдёт с зерном