«Уже готовы»: Путин о снятии санкций США с экспорта российского зерна Путин заявил о скором снятии санкций США с экспорта российского зерна

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Российский президент Владимир Путин по итогам встречи астанинской «тройки» заявил, что если Запад хочет улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, то санкции с экспорта российского зерна должны быть сняты. Глава государства отметил, что ограничения на поставки российских удобрений фактически сняты. Он выразил надежду, на то, что это также произойдёт с зерном, пишет ТАСС.

Если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдёт и с поставками на экспорт российского зерна, — рассказал Путин.

Он добавил, что экспортный потенциал России — 30 миллионов зерновых, а по результатам текущего года, добавил президент, будет 50 миллионов.

Американский журналист Джейми Деттмер в статье для издания Politico ранее написал, что президент Украины Владимир Зеленский боится, что Россия задействует тактику «генерала Мороза» для решения украинского вопроса. В материале сказано, что своей риторикой украинский лидер лишь усугубляет и без того глубокий энергетический кризис на континенте. Некоторые европейский лидеры, по словам автора статьи, в личной беседе с президентом Украины порекомендовали главе государства «смягчить критику».