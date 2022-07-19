Назван главный страх Зеленского перед Россией Politico: в США рассказали о главном страхе Зеленского перед Россией

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Американский журналист Джейми Деттмер в статье для издания Politico написал, что президент Украины Владимир Зеленский боится, что Россия задействует тактику «генерала Мороза» для решения украинского вопроса. В материале сказано, что своей риторикой украинский лидер лишь усугубляет и без того глубокий энергетический кризис на континенте. Некоторые европейский лидеры, по словам автора статьи, в личной беседе с президентом Украины порекомендовали главе государства «смягчить критику».

Несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдёт на пользу, если зимой и без того тяжёлый энергетический кризис станет ещё более жестоким, — сказано в публикации.

Отмечается, что Киев с наступлением холодов ожидает смягчение позиции Брюсселя относительно санкционной политики против Москвы. Несмотря на это Зеленский продолжает требовать от Европы ужесточения ограничительных мер в отношении России, включая эмбарго на поставки газа.

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи ранее заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановила спецоперация на Украине. Он выразил уверенность в том, что западные страны просто «категорически против сильной России». Глава Ирана призвал государства быть бдительными из-за «обманных действий Запада».