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Вечером 8 января из Киева в Тегеран вылетит самолёт со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Они займутся расследованием причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», а также идентификацией тел погибших и вопросами их перевозки на родину.

Среди них [экспертов] — представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и «Международных авиалиний Украины», — уточнил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале

Глава государства также добавил, что приоритет Киева — «установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу».

Крушение украинского самолёта в Иране

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося.

В пресс-службе МАУ заверили, что делают всё для того, чтобы выяснить причины авиакатастрофы, и пообещали, что по факту крушения самолёта будет проведено тщательное расследование с привлечением всех сторон.

При этом глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что бортовые самописцы самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, не передадут производителю для исследований. По его словам, власти самостоятельно выберут страну, которая проведёт расшифровку самописцев.

Версии

Вице-президент по лётной работе МАУ Игорь Сосновский заявил: с учётом того, что самолёт набрал высоту 2400 метров, «ошибка экипажа минимальна». Её эксперты МАУ просто не предполагают, сказал Сосновский.

Эксперты считают версию о технических неполадках преждевременной. Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января. Сейчас на профессиональных форумах авиаторов специалисты обращают внимание на странные отверстия в обломках крыльев и фюзеляжа разбившегося Boeing 737. Они, по их мнению, напоминают повреждения от поражающих элементов ракеты ПВО или ПЗРК.

Масло в огонь добавило посольство Украины в Иране, которое сначала опубликовало сообщение об исключении версии теракта, а затем его удалило с сайта.

Реакция авиаперевозчиков

В первой половине дня 8 января «Уральские авиалинии», Air France, казахстанская Air Astana, Malaysia Airlines и Singapore Airlines объявили о прекращении полётов над территорией Ирана и Ирака. Кроме того, «Международные авиалинии Украины» приняли решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок.

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полёты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов. Росавиация «в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полётов гражданских воздушных судов» выпустила аналогичную рекомендацию.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

27 декабря ракетному удару подверглась иракская военная база К1 в районе города Киркук. В результате погиб один американец, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».