Украина начнёт поставлять газ Молдавии

«Нафтогаз Украины» выиграл тендер на поставку газа молдавской Energocom. Объём поставок составит 500 тысяч кубометров. Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский. Его слова приводит УНИАН.

Нафтогаз выиграл тендер на поставку газа государственной молдавской компании Energocom. Объём 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября, — сказал он.

В октябре компания «Молдовагаз» объявила о нехватке российского газа и попросила граждан потреблять меньше топлива. В настоящее время нехватка импорта газа покрывается из запаса магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом топлива.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна достигла определённого прогресса по поставкам газа с «Газпромом». При этом она уточнила, что страна хочет найти и других поставщиков газа для государства.