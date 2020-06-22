Властям России и США придётся адаптировать свою политику к возможному началу египетской военной интервенции в Ливию. Каир накануне подкрепил свои заявления о готовности задействовать свои вооружённые силы (ВС) использованием авиации в небе над бывшей Джамахирией. В этих условиях, признанное Правительство национального согласия (ПНС) и поддерживающая его Турция, рассматривают египетские действия как старт полномасштабной конфронтации. Может оказаться, что на поле боя столкнутся два американских союзника.
В ночь на 22 июня на египетские заявления
Соединённые Штаты решительно выступают против военной эскалации в Ливии — это касается каждой из сторон. Мы настоятельно призываем стороны взять на себя обязательство по прекращению огня и немедленно возобновить переговорный процесс, — заявили в СНБ.
В администрации президента Дональда Трампа подчёркивают, что в целях преодоления военного кризиса в бывшей Джамахирии, нужно опираться на те договорённости, которые были достигнуты в ходе переговоров в формате «5+5» под эгидой ООН и на Берлинской конференции, а также на пункты так называемой каирской инициативы — египетского мирного плана, рассчитанного на сохранение статуса-кво «на земле».
Заявлению американцев предшествовало выступление президента Египта Абдель Фаттаха Сиси, который, в минувшие выходные указал, что любое возможное прямое вмешательство его страны в ливийское досье «будет иметь легитимный статус, потому что ставит своей целью прекращение кровопролития и обеспечение безопасности границ». При этом президент Арабской Республики пообещал, что «египетские войска выдвинутся в Ливию, если об этом попросит её народ». На этом фоне, поддерживаемая Египтом Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара объявила о введении бесполётной зоны над Сиртом, который сейчас является основной мишенью сил ПНС. Как заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, «любые цели, которые нарушат установленный армией запрет в этой зоне, будут сбиваться». Параллельно с этим появились
Выступление Сиси в Президентском совете ПНС назвали посягательством на суверенитет Ливии и интерпретировали его как подготовку к объявлению войны. Кабинет в Триполи не преминул напомнить, что ПНС «является единственным законным представителем ливийского государства, и только оно имеет право определять форму и тип соглашений и союзов».
Поддержка Эмиратов и Саудовской Аравии действиям Египта
Тем не менее, в центре внимания находится то, как отреагирует Вашингтон. Ситуация требует от США чёткой позиции: на этом театре боевых действий рискуют столкнуться два их важных союзника. Если Россия была публично более последовательна в своих заявлениях по Ливии, хотя с учётом вывода российских ЧВК из-под города Тархуна, вопросы к сбалансированности позиции Москвы есть, то администрация президента США продемонстрировала полную несинхронность в последние недели. Это было особенно видно после объявления о каирской инициативе. Дональд Трамп выразил в телефонном разговоре с египетским коллегой поддержку плану урегулирования, его окружение позже
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