Удар по госдолгу и элите: Байдену предлагают «подавить» Кремль

Администрации Джо Байдена предлагают немедленно принять санкции в отношении Кремля и российской политической элиты в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и прошедших в выходные акций протеста в России. NEWS.ru обратил внимание на соответствующие рекомендации, который выдвинул влиятельный в США аналитический центр Атлантический совет (признан в России нежелательной организацией), консультирующий правительственные структуры. В документе содержатся предложения как по персональным, так и более широким рестрикциям.

Эксперты Аналитического совета называют ситуацию вокруг Навального «серьёзным и ранним вызовом» для администрации Байдена.

Что касается команды Байдена, хитрость будет заключаться в том, чтобы отреагировать с достаточной твёрдостью и межатлантической координацией, чтобы подавить очевидное чувство безнаказанности [Владимира] Путина, оставив при этом пространство для сотрудничества с Россией там, где это имеет смысл, — говорится в аналитической записке Атлантического совета.

По словам американских экспертов, команде Байдена потребуется время, чтобы разобраться с вариантами санкций в ответ на политику Кремля. Однако «идеальные сроки отстают от событий», признают аналитики. В связи с этим они предлагают свои варианты действий. Так, в первую очередь эксперты рассуждают о персональных санкциях в отношении отдельных российских чиновников, «ответственных за покушение на убийство и за арест Навального».

Несмотря на то что для установления виновных в покушении на Навального может потребоваться время, его можно сэкономить, если эта задача будет возложена на аналитиков разведывательного сообщества США и Госдепартамента, — говорится в аналитике Атлантического совета.

Ещё один вариант — «наказать» ту российскую элиту, которая на Западе считается близкой к президенту Владимиру Путину. В Атлантическом совете отмечают, что «ряд российских диссидентов даже утверждал, что преследование окружения Путина более эффективно, чем введение более широких экономических санкций».

Unsplash

Однако «жёсткого», секторального варианта ограничений эксперты также не исключают. В Атлантическом совете указывают на вероятность санкций «в отношении суверенного долга России или финансовых институтов, связанных с Путиным». По их словам, эти опции ограничительных мер были доступны уже много лет, и ситуация вокруг Навального «может быть хорошим поводом для их использования». Авторы исследования подчёркивают: в связи с тем, что Евросоюз уже рассматривает дополнительные санкции в ответ на задержание Навального, настал момент для совместных действий Вашингтона и Брюсселя.

Не исключено, что юридической базой для американских рестрикций может стать механизм реагирования на использование химического оружия, закреплённый законом о контроле за химическим и биологическим оружием. Он был принят в США в 1991 году.

Вполне очевидно, что попытка ввести ограничительные меры против Кремля в этом контексте вызовет ответные меры со стороны российского руководства, которое уже обвинило Вашингтон в намерении вмешаться во внутреннюю ситуацию. Причиной стали комментарии американского посольства, появившиеся накануне акций протеста в России. Так, на официальных страницах дипмиссии в Москве были опубликованы предупреждения для граждан США избегать манифестаций, но с указанием маршрутов и времени акций. В ответе на запрос NEWS.ru пресс-служба посольства связала эти сообщения с рутинной практикой диппредставительств во всём мире. Однако такие объяснения, похоже, всё равно не устраивают российскую сторону. В Москве считают это поощрением насильственных действий и подстрекательством к протестам.