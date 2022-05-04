Удар ЗРК «Бук-M2» по украинскому МиГ-29 над Изюмом показали на видео

Фото mil/vk.com

Видео удара российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» по украинскому МиГ-29 над Изюмом в Харьковской области показал телеканал «Звезда». В командном пункте батареи ПВО сообщили об уничтожении самолёта.

По сообщению телеканала, пункт управления получает данные о воздушной цели от радиолокационной станции. На экране появляются координаты дальности, высоты и скорости. Затем выдаются рекомендации по огневому средству, которое гарантированно уничтожит воздушную цель.

Работа происходит в несколько этапов — захват цели, опознавание её, распознавание, какой тип летит — ракета это, самолёт или беспилотный аппарат. По команде идёт пуск ракеты до цели и её уничтожение. Мы можем работать как автономно — одной машиной, а также можем работать в составе всего дивизиона, — заявил командир зенитно-ракетной батареи.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М совершает удар по позициям украинских войск на предельно малой высоте. На кадрах видно, как самолёт сбрасывает на парашютах фугасные бомбы и отстреливается от тепловых ловушек.

Как отметили в ведомстве, 2 мая средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника Bayraktar TB2. Всех их сбили вблизи острова Змеиный.