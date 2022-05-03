МО России показало удар Су-24М по позициям ВСУ на предельно малой высоте

Фото mil/vk.com

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М совершает удар по позициям украинских войск на предельно малой высоте. На кадрах видно, как самолёт сбрасывает на парашютах фугасные бомбы и отстреливается от тепловых ловушек.

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2 мая представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника Bayraktar TB2. По его словам, всех их сбили вблизи острова Змеиный.

Он также рассказал о перехвате пяти украинских реактивных снарядов «Смерч». Их перехватили около города Изюма, а также сёл Топольское и Малая Камышеваха.