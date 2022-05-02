Минобороны заявило об уничтожении трёх Bayraktar TB2 около острова Змеиный

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 2 мая средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника Bayraktar TB2. По его словам, всех их сбили вблизи острова Змеиный, сообщает ТАСС.

В районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2. Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Невское <...>, а также Весёлое Донецкой Народной Республики, — подчеркнул представитель Минобороны.

Он также рассказал о перехвате пяти украинских реактивных снарядов «Смерч». Их перехватили около города Изюма, а также сёл Топольское и Малая Камышеваха.

Ранее стало известно, что росгвардейцы обеспечили уничтожение танковой группы и складов Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Под их прикрытием российские артиллеристы могли вести огонь по пунктам управления и огневым позициям противника.